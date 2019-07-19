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Hürriyet’in ilk projesi kreş olacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kreş yapımı için kolları sıvadı. İzmit genelinde yaklaşık 5 yerde yapılacak kreşlerin ücretlerinin ise minimum düzeyde olacağı öğrenildi. İlk yapılacak kreşin yeri Yahya Kaptan’da olacak. Öte yandan belediyenin müdürlüklerinin içinde yeni kreş müdürlükleri de kurulacak.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, seçim beyannamesinde de yer alan projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Seçim döneminde özellikle kadınların kreş talepleri için çalışacağına söz veren Hürriyet, İzmit genelinde mahallelere 5 adet kreş yapacak. Hürriyet, ilk kreşini ise Yahya Kaptan Mahallesi’ne yapacak.

YENİ MÜDÜRLÜK MECLİSE SUNULACAK

Diğer kreşler için yer aramalarına devam eden Hürriyet’in, alan konusunda belediye yetkililerini görevlendirdiği öğrenildi. Öte yandan belediyenin müdürlüklerinin içinde yeni kreş müdürlükleri de kurulacak. İlk etapta kendi kendini işletebilen bir alan olması için kreşler uygun fiyatlarda hizmet verecek. Kreş Müdürlüğü kurulması talebi ise Ağustos ayı meclis toplantısında meclis üyelerine sunulacak. Selin BECER

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