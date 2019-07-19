Hürriyet, İYİ Partililerle bir araya geldi

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Burak Öztürk, Çenesuyu Plajyoluspor Kulübü Başkanı Bünyamin Akman’ın yanı sıra tüm iyi parti teşkilatlarının yer aldığı toplantıda CHP ve İYİ parti ittifakının aldığı başarılardan bahsedilirken, birlikteliğin devamlılığına vurgu yapıldı.

BİRLİKTE BAŞARDIK

İYİ parti teşkilatına teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “ her zaman yanımda olduğunuz, bana inandığınız ve desteklediğiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. İnanarak, samimiyetle vermiş olduğunuz destekler ve bu birliktelik hepimize başarı getirdi. Birlikte başardık. Eğer bir başarı varsa bu hepimizin emeği, katkısı sayesinde oldu. Sizlerin inanç ve desteğiniz bana moral ve güç verdi” dedi.

İZMİT BAŞARISI YENİ KAPILAR AÇACAK

İzmit’te alınan bu başarının Kocaeli için büyük başlangıçlara vesile olacağını da belirten Başkan Hürriyet “ İzmit’te elde ettiğimiz bu başarı aslında bir başlangıç. Sorumluluğumuz asıl bundan sonra başlıyor. Ben bana verdiğiniz güç ve yetkiyle sorumluluğumun farkındayım. Başarılı olmak zorundayız, başka şansımız yok. Sizlerin desteklerinizle açmış olduğumuz bu kapı daha başka kapıların açılmasına vesile olacak. Bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğimi hepimizin bilmesini isterdim” şeklinde konuştu.

BUNDAN SONRA DA DESTEĞİNİZE İHTİYACIM VAR

Hürriyet “kısa süre olsa İYİ Parti’nin milletvekili olarak görev yaptığım günlerden itibaren sahiplenmiş ve kendimi sizlere ait hissetmiştim. O aidiyet o günden bugüne sürüyor her zaman da sürecek. Bu ittifakın, bu birlikteliğin sürmesini istiyorum. Bundan sonraki süreçte benim gözüm, kulağım olmanıza, yol göstericiliğimize ve fikir ve önerilerinize ihtiyacım var.

ADİL VE HAKKANİYETLİ DAVRANACAĞIM

Yönetim tarzımda adil ve hakkaniyetli davranacağım. Kutuplaştırmaya son vereceğiz. Partizanlığı bitireceğiz. Belediyemizde ayrımcılık olmaması için ben Saadet Partisi’ne bile mesaj gönderdim şirket yönetimlerimize Saadet Partili arkadaşımızı aldık. Amacımız sözümüzü tutmak ve şeffaf bir belediye olmaktır. Çünkü denetimden korkmuyoruz. İçiniz rahat olsun, sizlerin bana yüklediğiniz sorumluluğun bilincindeyim. Sizin başınızı öne eğmemek, sizi utandırmamak için elimden geleni yapacağımdan emin olmanızı isterim.

BİRLİĞİMİZ SÜRECEK

Buluşmada konuşan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz emekleri için teşkilat yöneticilerine teşekkür ederken İzmit Belediye Başkanlığı görevi için Fatma Kaplan Hürriyet’e başarılar diledi. Şanbaz “ çok yeni bir parti olmamıza rağmen geldiğimiz nokta ortada. Halka hizmeti hakka hizmet bilen bir anlayışla hizmet yapmanın derdinde olan bir partiyiz. Atatürkçülük, Türk milliyetçiliği var. Bu bizde hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecekte. Bizlerde bu ittifakın devamı ve İzmit’te alınan bu başarının tüm Kocaeli’nde de alınması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay da “Herkesle uzlaşarak, herkesin desteğini almak istiyoruz. İzmit’te bu deliği açtık bu başarıdaki katkınız hiçbir zaman yadsınamaz. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da herkesi kucaklayıp, herkesi seveceğiz” dedi.