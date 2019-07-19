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Taşdemir’den Büyükşehir’deki koordinatör atamalarına tepki

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, 31 Mart seçimleri sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Tahir Büyükakın’ın belediyedeki koordinatör atamaları ilgili bir açıklama yaptı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, 31 Mart seçimleri sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Tahir Büyükakın’ın belediyedeki koordinatör atamaları ilgili bir açıklama yaptı.

Engin Taşdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, göreve gelir gelmez ilk önceliği güya tasarruf yapmaktı. Belediye bünyesinde ki danışmanların işlerine son verdi. Çünkü danışmanların makam araçları, şoförleri ve maaşları belediyeden ödeniyordu. Aradan 2 ay geçmeden 3 tane koordinatör atadı. Bu koordinatörlerin hepsine çalışma ofisi, makam aracı, makam şoförü ve maaş bağlayacak. Sayın Büyükakın’a sormak istiyoruz; bu 3 koordinatörün danışmanlardan ne farkı olacak? Belediyenin 1 Genel sekreteri, 4 genel sekreter yardımcısı ve 20 tanede daire başkanı bulunmaktadır. Ayrıca yaklaşık 90 tane şube müdürü vardır. Bunun dışında iktidar partisine mensup 48 büyükşehir meclis üyesi ve 11 tanede ilçe belediye başkanı mevcuttur. Toplamda seçilmiş ve bürokrat yönetici sayısı yaklaşık 174 kişidir. Kocaeli genelindeki sorunları 174 kişi çözemiyor da, bu 3 kişi mi çözecek. O zaman daire başkanlarına, genel sekreter yardımcılarına ne gerek var. Aslında Tahir Bey bu yaptığı atama ile, daire başkanları, şube müdürleri ve genel sekreter yardımcılarının yetersiz kaldığı ve işlerini yapamadığını da kabullenmiş oluyor. Ülke ekonomik kriz altındayken, vatandaş çocuğunu okutmak için boğazından kısıp geçim derdine düşmüş iken, işsizlikten dolayı insanlar intihar ederken kamuya ait paraların bu şekilde hoyratça harcanmasına gerek var mıdır? Sırf siyasi kaygılardan dolayı bu tip atamaların yapılıyor olması düşündürücüdür”

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