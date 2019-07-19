Alınan bilgi ve iddialara göre, olay sabaha karşı saat 06.00 sıralarında yaşandı. İnşaatta gece bekçiliği yapan ve PTT emeklisi olan Mustafa Dilemen, fenalaşmaya başlayınca 112’yi aradı ve yerini bildirdi. İlk yardım ekipleri adrese geldiklerinde ilk anda Mustafa Dilemen’i bulamadılar. Daha sonra inşaat çevresinde arama yapan ekipler, şahsı görev yaptığı prefabrik yanında yatar halde buldular. Yapılan ilk inceleme sonrasında olay yerinde öldüğü belirlenen Mustafa Dilemen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İki çocuk babası olan Mustafa Dilemen’in bir oğlu bölgede çok iyi tanınan güreşçilerden. Dilemen’in cenazesi yapılacak olan işlemlerin ardından yarın toprağa verilecek.
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Gece bekçisi, görev yerinde ölü bulundu!
Körfez Yeniyalı Mahallesi Zem Zem Sokak’ta yer alan bir inşaatta gece bekçiliği yapan Mustafa Dilemen (57) gece geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Kalp krizi geçirdiğini anlayan ve 112’yi arayarak yardım isteyen şahıs, görev yerinde ölü olarak bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz