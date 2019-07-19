Aygün: Her şey çocuklarımızın mutluluğu için

İlçe genelinde birbirinden önemli 41 projeyi hizmete sunmak için kolları sıvayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün odağındaki en önemli projeler ise çocuklar ve gençlere yönelik olanlar. Seçim sürecinde her mahalleye bir Gençlik Merkezi inşa edeceğinin sözünü veren Başkan Aygün, geçtiğimiz günlerde Ankara’da yaptığı temaslar sonrası müjdeyi vermişti. İlk etapta Fatih ve Dumlupınar mahallelerindeki Gençlik Merkezleri’nin hemen başlayacağını belirten Başkan Aygün, her fırsatta çocuklar ve gençliğe hizmetin en önemli öncelikleri arasında yer aldığı ifade ediyor.

PARK ALANINI İNCELEDİLER

Başkan Aygün bu bağlamda geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kendisine video ile seslenerek oyun parkı isteyen çocukları belediyede misafir etmiş, onlara mahallelerine park yapılacağının müjdesini vermişti. Başkan Aygün, bu kez Çınarlı Mahallesi’ne giderek beraberinde park isteyen çocuklarla birlikte oyun sahası yapılacak alanları yerinde tespit etti. Çocuklarla tek tek sohbet eden Başkan Aygün, en kısa zamanda parkın yapılarak, kullanıma açılacağını söyledi. Bölgedeki diğer alanlarda da incelemelerde bulunarak, çocuk parkı yapılacak noktaları tespit eden Başkan Aygün, “Her şey çocuklarımızın yarınları için. Geleceğimiz olan yavrularımızın yüzündeki gülümseme bizim de en büyük mutluluğumuz” dedi.