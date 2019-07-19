Okçularımız hedef şaşırmıyor

Adana Pozantı’da gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Belemedik Tabiat Parkı'nda kurulan alanda mücadele veren genç okçular, 3 madalya kazanarak gelecek için umut verdi. Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda 45 ilden 350 sporcu mücadele etti. Sporcular 7 kategoride düzenlenen şampiyonada hedefi vurarak dereceye girmek için ter döktü. Yıldız Erkekler kategorisinde Talha Koç, 2. olarak yarışmayı tamamlarken, Yıldız Bayanlar kategorisinde Meryem Bengüsu Kaytaz ve Genç Bayanlar kategorisinde Miray Saka, 3. olmayı başardı.