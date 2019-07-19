Adana Pozantı’da gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Belemedik Tabiat Parkı'nda kurulan alanda mücadele veren genç okçular, 3 madalya kazanarak gelecek için umut verdi. Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda 45 ilden 350 sporcu mücadele etti. Sporcular 7 kategoride düzenlenen şampiyonada hedefi vurarak dereceye girmek için ter döktü. Yıldız Erkekler kategorisinde Talha Koç, 2. olarak yarışmayı tamamlarken, Yıldız Bayanlar kategorisinde Meryem Bengüsu Kaytaz ve Genç Bayanlar kategorisinde Miray Saka, 3. olmayı başardı.
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Okçularımız hedef şaşırmıyor
Adana Pozantı’da gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz