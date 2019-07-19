3. Lig 3. Grup temsilcisi Gölcükspor’da yoğun trafik yaşanıyor. Kırmızı Şimşekler dün iki futbolcuyla da prensip anlaşmasına vardı. Gazetemiz baskıya hazırlanırken görüşmeler olumlu seyrediyordu. Beşiktaş U21 takımından sağ açık Alihan Bel ile görüşmeler olumlu geçti. 19 yaşındaki futbolcuyla anlaşma şartları da belirlendi. Öte yandan tecrübeli isim Ordusporlu stoper Kerim Bölük ile de görüşmeler tamamlandı. Kesin karar bugün açıklanacak.

BELEDİYE DERİNCE VE PENDİK İLE İKİ ÖZEL MAÇ YAPILACAK

Bu arada teknik patron Taner Gülleri, bir yandan transferi yönetirken, diğer yandan da özel maç bağlantılarını yaptı. Buna göre 23 Temmuz Salı günü 3.Lig 2.Grup temsilcisi Belediye Derince ile İhsaniye Stadı’nda bir maç yapacak Kırmızı Siyahlılar, 25 Temmuz Perşembe günü ise Pendik sahasında Pendikspor’la prova uygulayacak.