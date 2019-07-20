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Halâ ders çıkarmadık

Körfezkent-Yahya Kaptan hattında kapıları açık şekilde seyreden otobüs, geçtiğimiz günlerde otobüs kapısının açık olması nedeniyle düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar’ın ölümünden ders çıkarılmadığını gözler önüne serdi.
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Salı günü öğle saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana gelen kaza, tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Dilovası'ndan Gebze’ye gitmek için bindiği halk otobüsünde bulunan Günay Gönülaçar, hareket halindeki otobüsün açık olan kapısına doğru yönelmiş, ardından aşağıya düşmüştü. Olaydan bir gün sonra çekilen bir başka görüntü ise feci ölümden ders alınmadığını ortaya koydu. Derince’de Çekilen görüntülerde, 126 numaralı Körfezkent-Yahya Kaptan hattında çalışan özel halk otobüsünün, yine kapıları açık olarak seyir halinde olduğu görüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Yaşanan ölümlü kazanın hemen ertesi gün yine bir halk otobüsünde çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, vatandaşlar görüntülere büyük tepki gösterdi. Yasak olmasına rağmen sıcağa karşı şoförlerin otobüslerde kapıları açtığını belirten vatandaşlar, yetkilileri yeni bir kaza yaşanmadan gerekli denetimleri yapmaları için göreve davet etti. Paylaşıma yanıt veren Büyükşehir Ulaşımpark hesabının, konunun muhatabının kendileri değil Büyükşehir Alo 153 olduğu cevabı da, vatandaşların tepkisini çekti. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, “Siz bildirin neden her detayı vatandaştan bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Ozan ÖZGENÇ

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