CHP Gebze'den Kaftancıoğlu'na destek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önceki gün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakim karşısına çıkarken, CHP Gebze örgütü kendisini yalnız bırakmadı. CHP'li birçok isim Kaftancıoğlu'na desteklerini sunmak üzere Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanırken, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, CHP Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, CHP Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Savaş Gayretli, CHP Gebze İlçe Sekreteri İsmail Çiçek ve ilçe yönetimi, adliye önünde hazır bulundu.

DAVA ERTELENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Gebze heyeti, ellerindeki 'Kadın yılmıyor beyler uğraşmayın', 'O İstanbul'u savundu biz de onu savunacağız' yazılı dövizlerle desteklerini sundu. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Canan Kaftancıoğlu asla yalnız değildir" dedi. 17 yıla kadar hapsi istenen Kaftancıoğlu'nun duruşması 6 Eylül'e ertelenirken, CHP’lilerin destek için yine adliye binasında olacağı öğrenildi.