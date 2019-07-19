Söğüt: İş birliği içerisinde olacağız

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iade-i ziyaretler kapsamında ilk olarak TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’nu ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli’nin de katıldığı ziyarette Yelmenoğlu’nu makamında ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, ayrıca Tüpraş Sosyal İşler Müdürü Sedat Zımba ile de bir araya geldi. Yelmenoğlu, Başkan Söğüt’e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

“İLETİŞİM İÇİNDE OLACAĞIZ”

Başkan Söğüt ve Başkan yardımcısı Denli, daha sonra Nuh Çimento Sanayi A.Ş. CEO ’su Kamil Gökhan Bozkurt’u ziyaret etti. “Körfez, bulunduğu konum itibariyle ve bünyesinde barındırdığı sanayi kuruluşlarıyla ekonomiye can veren bir ilçe” diyen Başkan Söğüt, “Kentimizde bulunan kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olacağız” ifadelerini kullandı.

“KÖRFEZ’DE UYUM VAR”

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Şener Söğüt, “Körfez ilçemizin menfaatleri doğrultusunda tüm kurumlarla güzel bir uyumumuz var. Ben inanıyorum ki; çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Kentimize hizmet, halkımıza hizmet için iş birliği içinde olarak, gece demeden gündüz demeden çalışacağız” açıklamasında bulundu.