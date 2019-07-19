Büyükkın: Muhtarlar bizi yönlendirmeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kısa zaman önce göreve başlayan Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe ve yönetimini konuk etti. Şube Başkanı Efe ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Büyükakın, nazik ziyaretleri için muhtarlara teşekkür etti.Göreve geldikleri günden beri istişare mekanizmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Ülkemizin ve kentimizin gelişimini sağlamada muhtarlarımızın bizlere sunacağı katkının önemini çok iyi biliyoruz. Muhtarlarımızla birlikte halkımıza hizmet edecek, şehrimizin marka şehir olma yolculuğunda yie birlikte hareket edeceğiz” dedi.

“GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ ÖNEMLİ”

Muhtarlarla görüş alışverişi yapmanın önemli olduğunu belirten başkan Tahir Büyükakın,” “Muhtarlarımızın, hizmetlerimizde bizleri yönlendirilmesi ve sahadan doğru bilgileri paylaşması bizler için çok önemlidir. Bu nedenle muhtarlarımız bizim ekip arkadaşımızdır. Her konuda muhtarlarımızla görüş alışverişimizi sürdüreceğiz. Derneğimizle de her daim iş birliği içinde olacağız” ifadelerini kullandı.