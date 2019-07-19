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Başiskeleli çocuklar doyasıya eğlendi

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin öğrencileri, İstanbul’da bulunan “Çocuklar Ülkesi KidZania”yı ziyaret ederek, keyifli zaman geçirdi.
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Başiskele Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi, yaz döneminde de öğrencilere eğitim desteği vermeye devam ediyor. Bu yl, “Kampüs İçi Etkinlikleri”kapsamında birçok etkinliğe katılan öğrenciler, Çarşamba günleri de, “ “Kampüs Dışı Etkinlikler” ile eğitim ve eğlence amaçlı gezilere katılıyor. Geçen hafta İstanbul’da boğaz turu atan öğrenciler, bu hafta ise “Çocuklar Ülkesi” adı verilen KidZania’ya gitti.

MESLEKLERİ DENEYİMLEDİLER

Başiskele Belediyesi Hizmet Binası önünde toplanan 175 öğrenci, eğitmenlerinin ve gönüllü velilerin eşliğinde 09:30’da İstanbul’a hareket etti. Üsküdar’da bulunan KidZania’da hayallerindeki mesleği deneyimleyerek, karar verme süreçlerinde olumlu izler bırakacak tecrübeler yaşadı. Öğrenciler, seçtikleri meslekler hakkında önce bilgilendirildi, daha sonra da mesleğin gerektirdiği şartları yerine getirerek, çeşitli görevleri yerine getirdi.

Bugün 16:16 TSİ - Eğitim

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