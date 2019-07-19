Taşlıçaylılar’da kongre süreci tamamlandı

Dilovası Taşlıçaylılar Derneği, ikinci olağan kongresini de gerçekleştirdi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan İsmail Yıldız, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. 120 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede, 8 yönetim kurulu üyesi belirlendi. Kendisini göreve getiren üyelere teşekkür ettiğini belirten başkan İsmail Yıldız, “Bu görevi birlik ve beraberlik içerisinde yürütmeye devam edeceğiz. Seçilen yönetici kardeşlerimiz örnek olacaktır, umarım birlik ve beraberliğimiz uzun yıllar devam eder” dedi. Kongereye katılan Dilovası Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Emin Aktaş ve Zeki Karataş da bir konuışma yaparak, başkan Yıldız ve yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu.
İsmail Yıldız’ın yönetimi:
İsmail Yıldız (Başkan),
Mehmet Nuri Aktaş
Sinan Karataş
Âdem Karataş,
Hikmet Demir
Mevlit Aydemir
İsmet Karataş
Metin Daşdemir
Halil Duru
Yedek Liste:
Hasan Dağcı
İsmet Yıldız
Tekin Bakır
Ümit Demir
Musa Ateşli
Şirin Karataş
Bilal Aktaş
Nimet Demir
Fecri Aydemir
Mehmet Arslan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz