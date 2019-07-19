Taşlıçaylılar’da kongre süreci tamamlandı

Dilovası Taşlıçaylılar Derneği, ikinci olağan kongresini de gerçekleştirdi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan İsmail Yıldız, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. 120 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede, 8 yönetim kurulu üyesi belirlendi. Kendisini göreve getiren üyelere teşekkür ettiğini belirten başkan İsmail Yıldız, “Bu görevi birlik ve beraberlik içerisinde yürütmeye devam edeceğiz. Seçilen yönetici kardeşlerimiz örnek olacaktır, umarım birlik ve beraberliğimiz uzun yıllar devam eder” dedi. Kongereye katılan Dilovası Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Emin Aktaş ve Zeki Karataş da bir konuışma yaparak, başkan Yıldız ve yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu.



İsmail Yıldız’ın yönetimi:

İsmail Yıldız (Başkan),

Mehmet Nuri Aktaş

Sinan Karataş

Âdem Karataş,

Hikmet Demir

Mevlit Aydemir

İsmet Karataş

Metin Daşdemir

Halil Duru

Yedek Liste:

Hasan Dağcı

İsmet Yıldız

Tekin Bakır

Ümit Demir

Musa Ateşli

Şirin Karataş

Bilal Aktaş

Nimet Demir

Fecri Aydemir

Mehmet Arslan