Fırıncılar ekmeğin 1,5 TL olmasını istiyor

Ekmek kavgası devam ediyor. Oda başkanı Ali Sarı, Fırıncıların zarar ettiğini, zararın her geçen gün büyüdüğünü söyleyerek, esnafın zam beklentisinden bahsetti. Gazetemizi ziyaret eden Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, yönetim kurulu üyesi Oktay Alkan, Kocaeli Fırıncılar Odası eski başkanlarından Derinceli Fırıncı Mehmet Karakaş, giderlerin her gecen gün arttığını ancak ekmeğe zam yapılmadığını söylediler. Maliyetlerden bahsedip, kalem kalem giderlerini sayan fırıncılar 210 gram ekmeğin 1.75 TL olması gerektiğini söylediler. Fırıncılar, “Biz 1.75’ten de geçtik, 210 gram ekmeği 1.5 TL yapalım en azından zarardan kurtulalım” dediler.

FIRIN SAYISI YARI YARIYA FAZLA

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı; “Kocaeli’de 15-20 tane ruhsatsız fırın bulunuyor. 480 tane ruhsatlı fırınımız var. Yüzde 30 ile 50 arası kapasiteyle çalışıyorlar. Türkiye ortalamaları da aynı... Sadece Ankara’da değil. Ankara’da çok fazla fırın yapılmasına zamanında izin verilmemiş. Her biri 10 bin ila 50 bin arası ekmek yaparlar. 5 Milyon nüfuslu Ankara’da 300’tane fırın yoktur. Onlar para kazanıyor. 250 fırın olsa Kocaeli’de yeter. Kocaali’de 50 yıl daha fırın açılmasa yeter. Bir de kişi başı ekmek tüketimi her dönem düşüyor.

ESKİ BAŞKAN VERYANSIN ETTİ

Fırıncılar Odası Eski Başkanı ve kentimizin en eski fırıncılarından biri olan Mehmet Karakaş, “Un fiyatını uncu belirliyor, mayanın fiyatını üreten belirliyor. Ekmeği biz üretiyoruz fiyatını başkası belirliyor. Böyle şey olur mu? Allah aşkına nerede görülmüş? Peynire, zeytine müdahale edebiliyorlar mı? Gelen fırıncıya vuruyor, giden fırıncıya vuruyor. Bıraksınlar fiyatları serbest. 2700 ekmek yapıyorum 11 kişi çalıştırarak. Herkesin gözünde ekmek var. Bir bayan gidiyor 400 lira parfüme veriyor, fırına geliyor ekmeğin fiyatını bilmiyor. Vatandaşın umurunda değil ekmeğin fiyatı. Normal günde 270 lira zararım var. Cumartesi ve pazar 400 TL’ye çıkıyor. Karı bırak cebimden gidiyor. Yıllar önce bu fırıncılık bu seviyede olsaydı, bu gün hiçbirimiz fırıncılık yapmıyorduk. Ne tatili var ne izini var. Çırak bulamıyoruz çalıştıracak çıkarak…

BİR BARDAK ÇAY BİLE 1.5 TL

Ali Sarı, “2015’te ekmeği 1,25 TL yaptığımızda asgari ücret 950 TL idi. Bugün askeri ücret 2 bin 20 TL. Sen vasıfsız temizlik görevlisine 2 bin TL asgari ücret verdiğinde hamurcu, fırıncı 3 bin TL’den aşağıya çalışmıyor. En son Aralık 2015’te biz ekmeği 1.25 yaptık. Un 65 TL idi. Ekmek 250 gramdı. Gecen sene bağıra çağıra 40 gram aldık. Ve 210 grama düşürdük. Para kazanmamız için 200 gram ekmeğin 1.75 olması gerekiyor. Ondan da vazgeçtik 200 gram ekmeği 1,5 yapalım diyoruz. Bir bardak çay kahvehanede 1.5 TL” dedi.

PAZARTESİ ZAM TALEBİNDE BULUNULACAK

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “ Pazartesi günü birliğe yazımızı yazacağım. Biz komisyon kuracağız. Esnaf odasına dilekçemi vereceğim. Kocaeli Esnaf Odalar Birliği bir komisyon kuracak. Bu komisyonda kimler var; Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Fırıncılar Odası, Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi. Bu komisyon bütün değerlendirmeyi yapacak ve kendi görüşünü bildirecek. Komisyondan zam olumlu ya da olumsuz çıkınca rapor Türkiye Fırıncılar Federasyonuna göndereceğiz.

“SONRA BEKLEYECEĞİZ”

Federasyon da görüş bildirecek. Daha sonra bu görüşler Ticaret Bakanlığı’na gönderiliyor. Sonra bakanlığın görüşü bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bakanlık kararını 1 ay bekledik görüş gelmeyince zammı uyguladık. Sonra bakanlık bizim görüşümüz gelmeden zammı uygulayamazsınız dedi ve zammı geri çekmek zorunda kaldık. Yine benzer bir süreç bizi bekliyor. Bakanlık Türkiye genelinde ekmeğin kilosunu 6 lira 25 kuruşu geçmeyecek şekilde verebilirsiniz diyor. Bizim ilimizde şuan 6 lira ekmeğin kilosu. Ama bizi kurtarmıyor. 9 Aydır her bir fırıncının en az 250 bin lira zararı var” şeklinde konuştu.

HESAP ORTADA

“Bugün bir fırının maliyeti 1 milyon. Kapanan fırını başkası alıyor ve sayı azalmıyor. Kapatanlar var. Ancak bir süre kapalı duruyor, daha sonra geliyor birisi bir sürede o çalıştırıyor” açıklamasında bulunan Sarı, “Yaptığımız ticaret, amaç para kazanmak. Bizim para kazanmamız için ise ekmek fiyatları düzenlenmeli. Belediyenin bizimle birlikte hareket etmesi bizim için daha iyi olur. Bakkala 1 Lira’dan veriyoruz ekmeği. 90 kuruşa verenlerde var. 1 liraya bakkala verirken 1 liraya Halk ekmeğe neden vermeyelim. 8’inci ayda bin 250 TL elektrik faturası geliyordu. Bu ay 3 bin 900 TL geldi. Bir yıl içerisinde doğalgaz, su, hepsine zam geldi. 50 TL’ye günlük yakıt masrafı vardı servisimizin. Şimdi 130 TL

ÖRNEK VERDİ

Bir fırın 3 bin ekmek üretecek. Bu da 10 çuval un yapar. 1 liradan satıldığında 3 bin lira. 30 günde 90 bin lira yapar. Tabi paranı da peşin alırsan… 10 çuval un ayda 34 bin 500 TL un bedeli. 12 çalışan asgari ücretten hesaplayalım. Bir işçinin maliyeti 3 bin 500 TL’den 42 bin TL’de o; sadece un ve işçilik 75 bin lira. Kalan 15 bin ile maya mı alacaksın, elektriği, suyu, doğalgazı, araç yakıtını mı ödeyeceksin evine para mı götüreceksin? 32 kalem giderimiz var. Sadece 90 TL günlük poşet paramız tutuyor. 9 aydır zam almaya çalışıyoruz. 1.5 TL’lik zammı alırsak, kâra geçmiyoruz ama zararımızı karşılar” yorumunda bulundu.

HALK EKMEĞİ MESELESİ

Sarı son olarak, “Halk ekmeği büfeleri aylık 50 TL’den kiralanacak. İçerisindeki personeli de biz istihdam edeceğiz. Henüz protokol imzalanmadı. 8.30’da açıp, akşam 16.00’da kapatmayı planlıyoruz. Halk ekmeğini bizim üretecek olmamız bir avantaj. Belediye ile bu konuda uyum içerisindeyiz” dedi.