Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:48 TSİ- Gündem G: Bugün 16:52 TSİ

Kent Bayramlaşması Antikkapı’da yapılacak

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi birlikteliğinde her yıl düzenlenen Kent Bayramlaşmalarının 32.’si, Kurban Bayramının 2. Günü olan 12 Ağustos Pazartesi Günü saat 14:00’da Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi birlikteliğinde her yıl düzenlenen Kent Bayramlaşmalarının 32.’si, Kurban Bayramının 2. Günü olan 12 Ağustos Pazartesi Günü saat 14:00’da Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek.

Bugün 16:48 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hürriyet, çöp toplayacak mask
Hürriyet, çöp toplayacak
SARBAŞ yönetimi için mahkeme kararı verdi mask
SARBAŞ yönetimi için mahkeme kararı verdi
İzmit'te iş makinesi devrildi: 1 yaralı mask
İzmit'te iş makinesi devrildi: 1 yaralı
Vatandaş bu manzarayı görmek istemiyor mask
Vatandaş bu manzarayı görmek istemiyor
"Organize olarak devleti zarara uğrattılar, hepsine dava açacağım" mask
"Organize olarak devleti zarara uğrattılar, hepsine dava açacağım"
Hürriyet’in ilk projesi kreş olacak mask
Hürriyet’in ilk projesi kreş olacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü mask
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Tersane işçileri iş bıraktı! mask
Tersane işçileri iş bıraktı!
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti mask
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti

GALERİ

Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0 mask
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı mask
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı mask
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL