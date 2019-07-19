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Kent Bayramlaşması Antikkapı’da yapılacak

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi birlikteliğinde her yıl düzenlenen Kent Bayramlaşmalarının 32.’si, Kurban Bayramının 2. Günü olan 12 Ağustos Pazartesi Günü saat 14:00’da Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek.