CHP İl Başkanlığı,Kartepeİlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı ve 11 kişilik ilçe yönetim kurulu üyelerinin topluca istifa etmesinden sonra ilçe yönetimine 5 kişiden oluşan kayyum heyetini atadı. Kadir Hallaç’ın başkanlığındaki kayyum heyetinde eski ilçe yöneticisi Zekeriya Topal, Kartepe Belediye Meclis Üyesi Hasan Bayrak, parti üyesi Nuri Eroğlu ve Erhan Zoboğlu yer aldı. Kayyum heyetinin atanmasının ardından Kartepe Örgütü, ilçe başkanlığı için 45 gün içerisinde seçime gidecek. İl Başkanlığı 5 kişilik kayyum listesini ise Pazartesi günü Ankara'ya gönderecek.
Bugün 17:01 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:40 TSİ
CHP Kartepe’ye kayyum atandı
CHP Kocaeli İl Örgütü, Kartepe İlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı ve yönetim kurulunun toplu istifasının ardından 5 kişilik kayyum heyetini atadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz