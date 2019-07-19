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CHP Kartepe’ye kayyum atandı

CHP Kocaeli İl Örgütü, Kartepe İlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı ve yönetim kurulunun toplu istifasının ardından 5 kişilik kayyum heyetini atadı.
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CHP İl Başkanlığı,Kartepeİlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı ve 11 kişilik ilçe yönetim kurulu üyelerinin topluca istifa etmesinden sonra ilçe yönetimine 5 kişiden oluşan kayyum heyetini atadı. Kadir Hallaç’ın başkanlığındaki kayyum heyetinde eski ilçe yöneticisi Zekeriya Topal, Kartepe Belediye Meclis Üyesi Hasan Bayrak, parti üyesi Nuri Eroğlu ve Erhan Zoboğlu yer aldı. Kayyum heyetinin atanmasının ardından Kartepe Örgütü, ilçe başkanlığı için 45 gün içerisinde seçime gidecek. İl Başkanlığı 5 kişilik kayyum listesini ise Pazartesi günü Ankara'ya gönderecek.

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