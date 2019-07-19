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Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya tahliye

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya tahliye mask
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ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.

Bugün 17:07 TSİ AA - Asayiş

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