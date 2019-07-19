Yahya Kaptan'da tramvay protestosu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tramvay hattı (Akçaray) ikinci etap projesi için alternatif güzergahlardan biri olarak düşünülen Yahya Kaptan’da günler öncesinden eylem başlatan bölge sakinleri bu kez de “Kahvaltını, termosunu kap gel” sloganıyla ağaçların altında pikniğe davet etti.

500’E YAKIN AĞAÇ KESİLECEK

Piknik 21 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de Yahya Kaptan Yürüyüş Yolu, Symbol AVM karşısında yapılacak. Piknikte proje güzergâhında bulunan 500’e yakın ağacın kesilmemesi için farkındalık yaratılacak.

MAHALLELİ İSTEMİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından planlanan ve yürütülen proje ile ilgili 3 alternatif güzergâh bulunuyor. 3 alternatif güzergâhtan birisinin Yahya Kaptan'dan geçme ihtimali nedeniyle mahalle halkı söz konusu güzergahın mahalleden geçmemesini istiyor.

3 ALTERNATİF GÜZERGAH

Alternatif güzergahlar ile ilgili olarak üç seçenek şöyle:

1. Güzergah: Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetiminden başlayarak 262 Towers’a kadar

2. Güzergah: Uluçınar Caddesi hattı

3. Güzergah: Çamsakızı Caddesi üzerinden yapılacak olan hat.