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Vatandaşı darp eden şoföre ceza

Gebze’de yolcuyu darp eden Özel Halk Otobüsü şoförüne ceza yağdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aracı 5 günlüğüne bağladı. Görme engelli vatandaşı aracından indiren sürücü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Özel Halk Otobüsü şoförünün vatandaşı darp etmesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşı darp eden sürücü Sebahattin G.’ye ceza yağdı. Görme Engelli Şeyma Büyükurvay’a kötü davranan sürücü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

KÖTÜ MUAMELE CEZASIZ KALMIYOR

Gün içerisinde yapılan ihbarlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı denetleme ekipleri tarafından değerlendirilirken güvenlik kameraları ile doğrulanan suçlar cezasız kalmıyor.

VATANDAŞI DARP ETTİ

Ulaşım denetleme ekipleri tarafından; Darıca – Gebze hattında 502 Kod ile sefer yapan özel halk otobüsü şoförü Sebahattin G.’nin 1957 Sokak üzerinde yolcuyla kavga ettiğini belirledi. Araç güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda araç sürücüsü Sebahattin G.’nin vatandaşı darp ettiği görüldü.

ARAÇ 5 GÜNLÜĞÜNE BAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme ekipleri tarafından her iki özel halk otobüsüne yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında alınan karar ile 41 J 4074 plakalı aracın 5 gün bağlanmasına karar verildi. Şoförler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılarak, ilgili kooperatiflere ve araç sahiplerine de gerekli uyarılar yapıldı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Geçtiğimiz ay yaşanan olayda İzmit'te görme engelli Şeyma Büyükurvay, Özel Halk Otobüsü şoförü tarafından otobüsten zorla indirilmişti. İstediği durakta durmayan şoför tarafından otobüsten indirilen Büyükurvay, 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak sürücüden şikâyetçi olmuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nda sürücü hakkında yasal süreç başlatıldı.

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