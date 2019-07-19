Bu gece yarısından itibaren benzine 20 kuruş indirim geldi. İndirim 11 kuruş olarak pompaya yansıyacak, kalan 9 kuruş ise eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den düşecek.
Bugün 17:51 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 17:53 TSİ
Benzine indirim geldi!
Bu gece yarısından itibaren benzine 20 kuruş indirim geldi. İndirim 11 kuruş olarak pompaya yansıyacak, kalan 9 kuruş ise eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den düşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz