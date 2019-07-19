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Ali Çamdalı dosyası da tamam

Kocaelispor’da transfer yasağını kaldırma çabaları tüm hızı ile devam ediyor.
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Kocaelispor’da transfer yasağını kaldırma çabaları tüm hızı ile devam ediyor. Yeşil Siyahlılar geçmiş dönemde forma giydirdiği Ali Çamdalı dosyasını da kapattı. Bolu’da kampına devam eden Konyaspor’da futbol hayatına devam eden Ali Çamdalı ile kamp yaptığı Bolu’da bir araya gelen Kulüp Müdürü Anıl Sarıfakioğlu, Çamdalı’ya ibranameyi imzalattı. Kulüpten yapılan açıklamada “2010 yılından kalan Ali Çamdalı’nın dosyası tamamen kapanmıştır. Kendisine gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.

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