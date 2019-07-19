Kocaelispor’da transfer yasağını kaldırma çabaları tüm hızı ile devam ediyor. Yeşil Siyahlılar geçmiş dönemde forma giydirdiği Ali Çamdalı dosyasını da kapattı. Bolu’da kampına devam eden Konyaspor’da futbol hayatına devam eden Ali Çamdalı ile kamp yaptığı Bolu’da bir araya gelen Kulüp Müdürü Anıl Sarıfakioğlu, Çamdalı’ya ibranameyi imzalattı. Kulüpten yapılan açıklamada “2010 yılından kalan Ali Çamdalı’nın dosyası tamamen kapanmıştır. Kendisine gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.
Bugün 17:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 17:58 TSİ
Ali Çamdalı dosyası da tamam
Kocaelispor’da transfer yasağını kaldırma çabaları tüm hızı ile devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz