CHP, Rafet Yıldızlı salonunu açtı

Konferans Salonu’nun açılışına geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı olan CHP Eski İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Eski Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, CHP İzmit eski İlçe Başkanı Rafet Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Rafet Yıldızlı’nın oğlu CHP İl Yöneticisi Harun Yıldızlı, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

PARTİLİLERİN KATKILARIYLA YAPTIK

Programda konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu binanın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye imkanları olmadan partililerimizin katkılarıyla yaptık burayı. Bina açılışımıza genel başkanımız gelmiş ve binamızı çok beğendiğini ifade etmişti. Şimdi de Rafet Yıldızlı Konferans Salonu’nun açılışında birlikteyiz. Rafet kardeşimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnsanlar sağlığında vefa görmek isterler” dedi.

YILDIZLI BENİM YOL ARKADAŞIM

Sarıbay’dan sonra söz alan geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı olan CHP Eski İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, “Vefanın sol siyasette önemsenmesi gerekiyor. Rafet Yıldızlı benim yol arkadaşım. Bu salona adının verilmesinden büyük memnuniyet duydum. Bunu Kocaeli örgütünün örnek bir çalışması olarak görüyorum. CHP’liler dayanışma içerisinde olmalı. Herkese vefa duygusunu göstermeliyiz. Hepimiz değerliyiz. Halkımız için çaba harcayan herkes değerlidir. İzmit Belediyesi’nin kazanılmasından dolayı da sizleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

FATMA HANIM BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ

Karayalçın, “Ben İzmit Belediye başkanımızın başarılı olacağına içtenlikle inanıyorum. Fatma hanımın parlamentoda verdiği mücadeleyi gördüğüm için bunu söylüyorum. Fatma Hanım bizim gözbebeğimiz. Biz farklıyız. Bizim belediye başkanlarımız eşitlik, özgürlük, dayanışma için hemşerilerine hizmet etmelidir. Biz bu değerler için siyaset yapan insanlarız. Belediyeler bunun örneklerini vermelidir. Bu uygulamaların başladığını da görüyorum” diye konuştu.

RANÇLILARA KARŞI ÇIKACAĞIZ

Karayalçın, “CHP’li belediye başkanlarının kamu çıkarlarını gözeterek çalışmalarını yürütecekler. Kent yoksullarına sahip çıkacağız. Kent rantçılarına da karşı çıkacağız. Kent rantı hırsızlıktır. Büyük bir güçle geldik biz. Türkiye nüfusunun yüzde 45’ini CHP’li belediyeler yönetiyor. Milli gelirin yüzde 60’ını bizim belediye başkanlarımızın yönettiği kentlerde üretiyoruz. Biz bu yaklaşımımızı sürdürürsek Cumhurbaşkanlığını kazanırız. Belediye başkanlarının sergileyecekleri başarılar çok büyük önem taşıyor. Bu başarıdan veya başarısızlıktan partililer olarak bizlerde sorumluyuz” dedi.

KÜSMEK DARILMAK YOK

Parti olarak her isteğiniz karşılanmayabilir diyen Karayalçın, “Bu bir zaman ve kaynak işidir. Küsmek, darılmak yok. Partili kimliğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Yeni bir CHP var artık. Bunu biz inşa ettik. Türkiye’yi yönetmek elimizin ucunda. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bitmiştir. Türkiye bizi, CHP’yi bekliyor” sözlerini noktaladı.

KOCAELİSPOR BU KENTİN BEL KEMİĞİ

Son olarak konuşan Rafet Yıldızlı ise, “Belediye başkanları, belediyeler partileri iktidara taşır. Belediyelere önem vermemiz lazım. Bu binanın yapımında herkesin katkısı var. Herkese emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim emeğim çam sakızı, çoban armağanıdır. Kocaelispor’a da çok önem vermeliyiz. Kocaelispor bu kentin bel kemiğidir. Oğluma “Partiye ve Kocaelispor’a sahip çıkın” diyorum. Böyle bir günde yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Selin BECER