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Asırlık ağaçların tedavisine devam ediliyor

İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan ve kent sakinlerine nefes aldıran tescilli anıt ağaçların tedavisine devam ediliyor.
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Kocaeli İzmit ilçesi kent merkezinde bulunan Hürriyet ve Cumhuriyet Caddelerinin bulunduğu Yürüyüş Yolu'ndaki kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile tedavisine başlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde tedavilerine hızla devam edilen asırlık çınarların, kovuk ve çürüklerinin tedavisisürüyor. İzmit Yürüyüş Yolu’nda yaşları 120 ile 140 arasında değişen ve 1.50-2 metre gövde çapı bulunan 80 adet tescilli çınar ağacı bulunuyor.

AĞAÇLARDAKİ ÇÜRÜYEN KISIMLAR TEMİZLENİYOR

Yürüyüş Yolu üzerindeki asırlık çınarların, önümüzdeki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilmelerde can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için gerçekleştirilen tedavi çalışmalarına devam ediliyor. İstanbul Üniversitesi iş birliğinde yapılan akademik çalışma ile ağaçlardaki çürük ve mekanik direnci zayıflamış bölümler ses dalgalarıyla tespit ediliyor. Tedavi süreci isteyen ağaçları belirlenmesinden sonra Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk olarak ağaç gövdesi üzerinde bulunan kovuk içerisindeki çürükleri temizliyor. Gerekli temizleme işleminden sonra ise kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürülüyor. İlaçlama çalışmasından sonra ise tedavi edilen bölgenin hava almaması için kapatma işlemi gerçekleştiriliyor.

AĞAÇLARIN AKUSTİK TOMOGRAFİ CİHAZI İLE RÖTGENİ ÇEKİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Orman Mühendisleri tarafından Yürüyüş Yolu’nda ağaçlar üzerinde yapılan incelemelerde, ağaçların kovuk ve gövdelerinin içerisinde dışarıdan fark edilmeyen çürüklerin olabileceği kanısına varıldı. Yapılan incelemeler sonrasında ağaçların iç kısım durumlarının tespiti için İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile işbirliğinin yapılmasına karar verildi. Yapılacak olan işbirliği kapsamında Akustik Tomografi cihazı ile asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekilerek, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümler tespit edilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yürüyüş Yolundaki asırlık ağaçlarda yapılacak olan tedaviler sonucunda ağaç devrilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TESCİLLENEREK, KORUMA ALTINA ALINDI

İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçları, kent sakinlerine nefes aldırıyor. 1887-1895 yılları arasında İzmit mutasarrıfı olarak görev yapan Selim Sırrı Paşa tarafından şu an Yürüyüş Yolu'nun her iki yanına diktirilen çınar ağaçları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek, koruma altına alındı. Kentin bir ucundan diğer ucuna uzanan çınar ağaçlarının gölgesine vakit geçirenler, dev ağaçların oluşturduğu koridorda yürüyüp, banklarda oturarak zaman geçiriyor.

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