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İzmit’ten Düzce’ye yardım eli

İzmit Belediyesi, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları için Düzce’ye iş makinaları gönderdi.
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketine İzmit Belediyesi duyarsız kalmadı. Akçakoca ilçesinde selden etkilenen yerlerde arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında yardımcı olmak maksadıyla iş makinaları ve personeller görevlendirdi.

İŞ MAKİNALARI GÖNDERİLDİ

Düzce’ye arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere 1 adet Beko Paletli, 2 adet kamyon, 1 adet TIR ve 1 adet eskort aracıyla birlikte 8 belediye personeli gönderildi.

DÜZCE HALKININ YANINDAYIZ

Düzce halkına geçmiş olsun dileklerini ileten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Düzce halkının yanındayız. Yaşadıkları acıyı paylaşıyoruz. İzmit Belediye olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ekiplerimizi Düzce’nin Akçakoca ilçesine yönlendirdik” ifadelerini kullandı.

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