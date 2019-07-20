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Ereğli Evleri'nin ahşapları emin ellerde

“Ereğli Evleri Hayat Buluyor” projesi kapsamında Karamürsel Ereğli’de bulunan yapılar Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’in Ereğli Mahallesi’ni eski nostaljik günlerine geri döndürüyor. Şirin bir sahil yerleşkesi olan Ereğli bir zamanların Yeşilçam filmlerine de konu olmuştu. Zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapılar için Büyükşehir Belediyesi, restorasyon projesi hazırladı. Büyükşehir Belediyesi restore ettiği yapılar dışında diğer yapılar için de ev sahiplerine proje desteği veriyor. Çalışmalar kapsamında Çıpalı Konak’ta döşeme, tavan, saçak altı, çıkma altı kaplamaları tamamlandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ahşap malzemelerin uzun ömürlü olması için hummalı şekilde emprenye çalışması yapıyor.

VRF ALTYAPI İMALATLARI

Proje kapsamında Ereğli Evleri olarak bilinen yapılar restore ediliyor. Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli’nin simgesi haline gelen evler içinde en dikkat çekici olanlardan Çıpalı Konak ve 5,6,7 parselde bulunan yapılar restore ediliyor. Çıpalı Konak’ta döşeme, tavan, saçak altı, çıkma altı kaplamaları ile VRF(klima) altyapı imalatları tamamlandı. Elektrik ve mekanik işleri devam eden konağın, dış cephe saçak altı kaplamaları zımpara dolgu ve ahşap koruyucu boya uygulaması devam ediyor. Ayrıca konağın ahşap kapılarının raspası yapılırken ahşap merdiven çalışmalarına da başlandı.

DIŞ SIVA UYGULAMASI TAMAMLANDI

5-6-7 parsel de bulunan yapıda ise dış sıva uygulaması biterken mekanik ısıtma tesisatı altyapı işleri devam ediyor. Zemin taş temel güçlendirmesi tamamlanan yapının ahşap döşeme ve ahşap tavan kaplamaları şeklinde uygulamaları da tamamlandı. Ahşap döşeme kaplamaları ve ahşap tavan kaplamaları da gelen yapının, ahşabını mantar, böcek, kurtçuk gibi zararlılardan korumak için emprenye işi başlayacak. Daha sonra da montajı gerçekleşecek. 5-6-7 parseldeki yapıda pencere doğramaları daha önce gelmişti bu kapsamda 2. kat emprenye işlerinde de sona gelindi.

OSMANLI TÜRK EVİ ÖZELLİĞİ

Yeni yüzleriyle tarihi evler, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere Ereğli halkına hizmet verecek. Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor. Adını ön cephesinde yer alan çıpa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evleri’nin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Konak, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli’yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor.

YÖRESEL MALZEMELER

Çıpalı Ev’in dışında bölgede yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20’ye yakın ev günümüze ulaşabildi. Çıpalı Ev’in yanı sıra restorasyon projesi kapsamında 262 ada, 5,6,7 no.lu parsellerde bulunan sivil mimari yapı da restore ediliyor. 112 metrekare taban alanına sahip olan bu yapı 3 kattan oluşuyor. Yapı 336 metrekare toplam kullanım alanlı ahşap karkas yapıya sahip. Yapı aslına uygun olarak restore ediliyor.

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