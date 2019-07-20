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21 günlük eğitimin ardından 3 bin 500 lira maaşla işe başlıyorlar

Bursa'da Makine Mühendisleri Odası tarafından 2010 yılında hizmete açılan Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM), 21 günlük kursla kaynak operatörlerini uluslararası sertifika sahibi yapıyor. Sertifika sahibi olan kaynak operatörü, 3 bin 500 TL ve üzeri maaşla iş bulabiliyor.
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Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından 2010 yılında açılan Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi, kaynak alanında uzmanlaşan 7 mühendis ile hizmet veriyor. Türkiye'deki 3 merkezden biri olan KEMM'de kursiyerler, kaynak ile ilgili teorik ve uygulamalı ders alıyor. 21 gün süren eğitimin sonundaki sınavda başarılı olup, sertifika almaya hak kazanan kursiyerler 3 bin 500 TL ve üzerinde maaşla işe girebiliyor.

21 GÜNÜN SONUNDA SINAV

Odanın, merkezde üniversite ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, "Makine Mühendisleri Odası bünyesinde kurulan merkez, sektöre kaynak operatörü yetiştirmek ve tahribatsız muayene eğitimleri vermek, bunlarla ilgili personel belgelendirmelerini yapmak ve özellikle çelik alüminyum ile plastik kaynak konusunda uluslararası sertifikaya sahip  personel belgelendirmesi yapmaktadır. Buraya gelen arkadaşlar, 21 günlük eğitimin ardından sınavda başarılı oldukları takdirde uluslararası sertifikaya sahip meslek edinmektedirler. Ülkemizde kaynak konusu sanayi için çok önemli. Özellikle otomotiv sektörüne, demir-çelik sektörüne, makine sektörüne sertifikalı kaynakçı ihtiyacını karşılama amacıyla kurmuş bulunmaktayız" dedi.

KISA SÜREDE YÜKSEK MAAŞLI İŞ

Kursu tamamlayıp sertifikasını alanların kısa sürede yüksek maaşlarla iş bulabildiğini ifade eden Düşünceli, "Bizim bu merkezi kurmaktaki nihai amacımız kaynak mühendisi yetiştirmek, kaynak mühendisliği belgesini verebilmek. Türkiye'de bunu iki kurum yapıyor. Biz de üçüncü kurum olmaya adayız. O hedefe ulaşmak için çabalarımız var. Türkiye'de üçüncü kurum olarak kaynak operatörlerinin yanı sıra kaynak mühendisleri yetiştirmeyi de hedefliyoruz. Bu zamana kadar 2 bin üzerinde sertifika verdik. Sertifika alan personel uluslararası şantiyelerde rahatlıkla iş bulabilmekte" diye konuştu.

Fikri Düşünceli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitelerle diyalog halindeyiz. Bu konu hakkında Türk Standartları Enstitüsü(TSE) ile çalışmalarımız var. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi(MESYEB) kurumuyla ortak çalışmalarımız var. Bu konuyla ilgili bütün sektördeki kuruluşlarla müşterek çalışma yürütüyoruz. Kursumuzu burada düzenliyoruz ama sanayi kuruluşlarının personellerine paket halinde burada eğitim vererek, sertifika belgelendirebiliyoruz."  

Bugün 09:28 TSİ - Ekonomi

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