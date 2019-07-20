Cinsel istismar zanlısı 9 yıl sonra yakalandı!

Alınan bilgilere göre, 2010 yılında işlemiş olduğu çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan ve 13 yıl 8 ay ağır hapis cezası bulunan 26 yaşındaki Ş.Ö.'nün İzmit Gündoğdu Mahallesi'ndeki ikametinde olduğu İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri harekete geçerken, şahsın ikametten çıkmama konusunda ısrarcı olması nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile ikamete girilerek şahıs yakalandı. Ş.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne teslim edildi.