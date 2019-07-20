Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:45 TSİ- Gündem G: Bugün 10:43 TSİ

Rüzgardan yırtılan bayrağımız yenilendi

Kandıra’nın yüksek noktalarından olan Kandıra Asri Mezarlık girişinde bulunan dev Türk bayrağımız rüzgar nedeniyle yırtılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yırtılan bayrağı yeniledi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Önceki gün Kandıra’nın yüksek noktalarından olan Kandıra Asri Mezarlık girişinde bulunan dev Türk bayrağımız rüzgar nedeniyle yırtılmıştı. Bu konu yerel medyada gündeme getirildi. Haber sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa süre içerisinde Kandıra Asri Mezarlık girişinde bulunan  aşırı rüzgar nedeniyle yırtılmış Türk bayrağımızı yeniledi.

İlgili Haber:

Bu bayrağı gören yetkili yok mu?

Bugün 09:45 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu mask
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu
Hürriyet, çöp toplayacak mask
Hürriyet, çöp toplayacak
"Organize olarak devleti zarara uğrattılar, hepsine dava açacağım" mask
"Organize olarak devleti zarara uğrattılar, hepsine dava açacağım"
Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı mask
Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı
Hürriyet’ten Kapanönü esnafına müjde mask
Hürriyet’ten Kapanönü esnafına müjde
Vatandaş bu manzarayı görmek istemiyor mask
Vatandaş bu manzarayı görmek istemiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü mask
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
Tersane işçileri iş bıraktı! mask
Tersane işçileri iş bıraktı!
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti mask
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu mask
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu

GALERİ

Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı mask
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0 mask
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı mask
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL