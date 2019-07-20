Önceki gün Kandıra’nın yüksek noktalarından olan Kandıra Asri Mezarlık girişinde bulunan dev Türk bayrağımız rüzgar nedeniyle yırtılmıştı. Bu konu yerel medyada gündeme getirildi. Haber sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa süre içerisinde Kandıra Asri Mezarlık girişinde bulunan aşırı rüzgar nedeniyle yırtılmış Türk bayrağımızı yeniledi.
Bugün 09:45 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:43 TSİ
Rüzgardan yırtılan bayrağımız yenilendi
Kandıra’nın yüksek noktalarından olan Kandıra Asri Mezarlık girişinde bulunan dev Türk bayrağımız rüzgar nedeniyle yırtılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yırtılan bayrağı yeniledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz