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Batuhan Coşkundeniz’in acı günü!

DSP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Coşkundeniz’in babası Levent Çoşkundeniz hayatını kaybetti.

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Demokratik Sol Parti (DSP) Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Coşkundeniz’in babası Levent Çoşkundeniz hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Coşkundeniz hayata tutunamadı.

ACI HABERİ PAYLAŞTI

Batuhan Coşkundeniz acı haberi sosyal medya hesabından, “Yolumu aydınlatan güneşimi, kuvvetimi BABAMI kaybettim” notu ile paylaştı. İki çocuk babası olan Levent Coşkundeniz’in cenazesi bugün (Cumartesi) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kaldırılıp Kent Mezarlığı’na defnedilecek.

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