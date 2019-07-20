Batuhan Coşkundeniz’in acı günü!

Demokratik Sol Parti (DSP) Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Coşkundeniz’in babası Levent Çoşkundeniz hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Coşkundeniz hayata tutunamadı.
ACI HABERİ PAYLAŞTI
Batuhan Coşkundeniz acı haberi sosyal medya hesabından, “Yolumu aydınlatan güneşimi, kuvvetimi BABAMI kaybettim” notu ile paylaştı. İki çocuk babası olan Levent Coşkundeniz’in cenazesi bugün (Cumartesi) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kaldırılıp Kent Mezarlığı’na defnedilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz