Şampiyon Ayyıldız FC! “3-0”

Her yıl büyük bir çekişme ve heyecan içerisinde geçen, bir birinden yetenekli futbolcuların forma giydiği İddaaRakipbul’da 2019 Açılış Sezonunu Ayyıldız FC ile Hodri Meydan oynadı. Yavuz Selim Fındık'ın attığı 2 golle yıldızlaştığı mücadeleyi, Ayyıldız 3-0’lık skorla kazanırken diğer gol son anlarda Furkan Çakan’dan geldi. Final karşılaşmasının en değerli oyuncusu da Yavuz Selim Fındık oldu.

DİKKAT ÇEKTİLER

Yine Ayyıldız FC takımında dikkat çeken diğer oyuncu ise orta sahada forma giyen Furkan Çakan'dı.Etkili bir performans ortaya koyan Çakan, oyunu çift yönlü oynadı ve sahada basmadık yer bırakmadı. Ayyıldız FC kalecisi Uğur Şentürk de Play-Off maçlarındaki muhteşem performansını final maçında da sergiledi. 3. tur ve çeyrek finalde penaltılara giden maçlardaki penaltı kurtarışlarıyla şampiyonluğun mimarlarından olan Uğur, alkışlandı.

MAÇIN ARDINDAN GERİLDİLER

Hodri Meydan takımında ise genç yetenek Sezgin Kurt'un performansı yetersiz kalırken, Sezgin, konferans finalindeki 3 gollü performansının uzağındaydı. Öte yandan maçın son anları gerilim içinde geçti. Hakemin son düdüğü ile beraber Hodri Meydan takımında Ömer Köşeli, Alim Yücetürk ve Recep Berk Arslan kırmızı kart ile gördü.

İDDAA RAKİPBUL 2019 AÇILIŞ SEZONU FİNAL MAÇI

AYYILDIZ FC: 3 HODRİ MEYDAN:0

SAHA: Kelebek

HODRİ MEYDAN: Hüseyin Öztürk**, Recep Berk Arslan**, Alim Yücetürk***, Ömer Köşeli***, Sezgin Kurt***, Ömer Çelik***, Bahadır Öztürk**

AYYILDIZ FC: Uğur Şentürk***, Bedrettin Aydoğdu***, Burak Uçar***, Abdullah Kızıltepe***, Furkan Çakan****, Bedirhan Baştan***, Yavuz Selim Fındık****

GOLLER: Dk. 5 ve 22 Yavuz Selim Fındık, Dk. 50 Furkan Çakan