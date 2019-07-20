Sokak Basketbolu için kayıtlar devam ediyor

Gölcük Belediyesi Değirmendere Yaz etkinlikleri son hızıyla devam ediyor. Kum futbol ve plaj voleybolu büyük ilgiyle ve katılımla yapılırken, şimdi sırada son turnuva olacak olan Sokak Basketbolu var. 26, 27, 28 Temmuz’da yapılacak turnuva için 25 Temmuz saat 16.00’ya kadar kayıt yaptırabiliyor.
DEĞİRMENDERE’DE DÜZENLENECEK
Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi, Uğur Mumcu Parkı karşısında bulunan spor tesislerinde 26-27-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Gölcük Belediyesi Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular, Kavaklı’da bulunan Gölcük Belediyesi Spor Birimi ve Değirmendere Zabıta noktasından yapılıyor. Maçlar katılım sayısına göre eleme veya grup usulü oynanacak. Turnuvaya katılacak takımlar 3 asil, 2 yedek oyuncu bulundurmak zorunda. Elenen takımlardaki oyuncular kendi kategorisinde başka takımda oynayamayacak.
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KATEGORİLER
Büyükler - 2000 ve altı
Gençler - 2002 ve 2001
Yıldızlar - 2004 – 2003
Küçükler - 2006 – 2005
Minikler –2007 – 2008 - 2009
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz