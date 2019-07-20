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Sokak Basketbolu için kayıtlar devam ediyor

Gölcük Belediyesi Değirmendere Yaz etkinlikleri son hızıyla devam ediyor.
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Gölcük Belediyesi Değirmendere Yaz etkinlikleri son hızıyla devam ediyor. Kum futbol ve plaj voleybolu büyük ilgiyle ve katılımla yapılırken, şimdi sırada son turnuva olacak olan Sokak Basketbolu var. 26, 27, 28 Temmuz’da yapılacak turnuva için 25 Temmuz saat 16.00’ya kadar kayıt yaptırabiliyor.

DEĞİRMENDERE’DE DÜZENLENECEK

Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi, Uğur Mumcu Parkı karşısında bulunan spor tesislerinde 26-27-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Gölcük Belediyesi Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular, Kavaklı’da bulunan Gölcük Belediyesi Spor Birimi ve Değirmendere Zabıta noktasından yapılıyor. Maçlar katılım sayısına göre eleme veya grup usulü oynanacak. Turnuvaya katılacak takımlar 3 asil, 2 yedek oyuncu bulundurmak zorunda. Elenen takımlardaki oyuncular kendi kategorisinde başka takımda oynayamayacak.

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KATEGORİLER

Büyükler - 2000 ve altı

Gençler  - 2002 ve 2001

Yıldızlar - 2004 – 2003

Küçükler - 2006 – 2005

Minikler –2007 – 2008 - 2009

Bugün 10:18 TSİ - Spor

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