Gebze Kriket takımından büyük başarı!

İlimiz spor camiası ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından tanıdığımız Özgür Agin tarafından 2018 yılı içerisinde Gebze’de kurulan ve çalışma hayatının ihtiyacı olan Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Eğitimleri ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermeye başlayan Özgür CE Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Gebze İlçe Gençlik ve Spor Kriket takımına sponsor olarak genç sporcuların turnuva heyecanına ortak oldu.

YAVAŞER’DEN KUTLAMA

Bir birinden başarılı maçları geride bırakan ve ekibimiz adına konuşan Gebze İlçe Spor Müdürü Gökhan Yaveşer “Kriket ülkemizde ve ilimizde ilgi görüyor. Bu anlamda ilçemizde de kurduğumuz kriket takımı ile iyi işler çıkarıldığını düşünüyorum. Başta sponsor olan Özgur Ce Danışmanlık ve Eğitim Şirketi sahibi Özgür Agin olmak üzere, antrenör Abdullah Melih Karaduman ve sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Erdem ÖVÜÇ