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Çelik Başkan’a ziyaretler sürüyor

Kartepe Kocaelisporlulular Derneği, Kocaelispor’un eski başkanlarından Muammer Çelik’in ziyaret etti.
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Kartepe Kocaelisporlular Dernek Kurucusu ve Onursal Başkanı Yüksel Ateş, Dernek Başkanı Yusuf Tanta ve Dernek İkinci Başkanı Serkan Şeker, Kocaelispor’un eski başkanlarından ve kısa bir süre önce ameliyat olan Muammer Çelik’i evinde ziyaret etti. Yüksel Ateş konu ile ilgili olarak şunları söyledi: Kocaelispor’un unutulmayacak isimlerden eski başkanımız Muammer Çelik’i Kartepe Kocaelisporlular Derneği olarak ziyaret ettik. 

YERİMİZ SÜPER LİG’DİR

Nazik eşinin yaptığı çayları afiyetle içtik ve Çelik Başkan ile konuşmamızda Kocaelispor’un dününü, bugününü konuştuk. Ziyaretimizden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren efsane başkan -Kocaelispor inanın emin ellerde. Bizim yerimiz Süper Lig’dir- diyerek sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını belirtti. Misafirperverliklerinden ötürü Çelik Başkan ve eşine şükranlarımızı sunuyoruz.

Bugün 10:20 TSİ - Spor

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