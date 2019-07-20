Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kocaeli-Sakarya yolunun 0-25'inci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları, Çavdır-Söğüt yolunun 0-20'nci kilometreleri arasında sathi kaplama (yenileme) çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. AA
Bugün 10:38 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:55 TSİ
Kocaeli-Sakarya yolunda çalışma var
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz