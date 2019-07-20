Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır ile Avrupa’nın Yıldızları Teknik Direktörü Sadun Hoşbay (Arap Sadun) hasret giderdi. 1980’li yıllarda Kağıtspor’da aynı takımda forma giyen iki deneyimli teknik adam bir araya gelince eski günleri de anımsamadan edemedi. Hoşbay, Engin Korukır’a Kocaelispor’daki yeni görevinde başarı dilerken, Korukır da, Sadun Hoşbay’ın çok iyi bir futbolcu olduğunu belirtti ve Hoşbay’ın oyun zekası ile de rakiplerinin kafasını karıştırdığını söyledi.
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Korukır ve Hoşbay hasret giderdi
Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır ile Avrupa’nın Yıldızları Teknik Direktörü Sadun Hoşbay (Arap Sadun) hasret giderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz