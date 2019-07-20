Korukır ve Hoşbay hasret giderdi

Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır ile Avrupa’nın Yıldızları Teknik Direktörü Sadun Hoşbay (Arap Sadun) hasret giderdi. 1980’li yıllarda Kağıtspor’da aynı takımda forma giyen iki deneyimli teknik adam bir araya gelince eski günleri de anımsamadan edemedi. Hoşbay, Engin Korukır’a Kocaelispor’daki yeni görevinde başarı dilerken, Korukır da, Sadun Hoşbay’ın çok iyi bir futbolcu olduğunu belirtti ve Hoşbay’ın oyun zekası ile de rakiplerinin kafasını karıştırdığını söyledi.