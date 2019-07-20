Avrupa’nın Yıldızları hakkında

Kocaelispor’un yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını oynadığı Avrupa’nın Yıldızları, Almanya Frankfurt merkezli bir şirket tarafından organize ediliyor. Fransız, Belçikalı, Alman ve Türk futbolcuları tarafından oluşturulan karma takım, yazın Kartepe, Bolu, Isparta, Nevşehir, Erzurum, Afyon gibi kamp merkezlerinde, kışın da Antalya’da hem rakip takımların antrene edilmesi hem de kendi bünyelerindeki futbolcuların keşfedilmesi amacını taşıyor. Başkanlığını Berkant Karlıdağ’ın yaptığı Avrupa’nın Yıldızları, çok sayıda futbolcunun gerek Bölgesel Amatör Lig takımlarına gerekse de profesyonel takımlara transferini sağlaması ile de biliniyor.