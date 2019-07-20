Kocaelispor’un yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını oynadığı Avrupa’nın Yıldızları, Almanya Frankfurt merkezli bir şirket tarafından organize ediliyor. Fransız, Belçikalı, Alman ve Türk futbolcuları tarafından oluşturulan karma takım, yazın Kartepe, Bolu, Isparta, Nevşehir, Erzurum, Afyon gibi kamp merkezlerinde, kışın da Antalya’da hem rakip takımların antrene edilmesi hem de kendi bünyelerindeki futbolcuların keşfedilmesi amacını taşıyor. Başkanlığını Berkant Karlıdağ’ın yaptığı Avrupa’nın Yıldızları, çok sayıda futbolcunun gerek Bölgesel Amatör Lig takımlarına gerekse de profesyonel takımlara transferini sağlaması ile de biliniyor.
Bugün 11:02 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:05 TSİ
Avrupa’nın Yıldızları hakkında
Kocaelispor’un yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını oynadığı Avrupa’nın Yıldızları, Almanya Frankfurt merkezli bir şirket tarafından organize ediliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz