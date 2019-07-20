Kocaelispor’un çalışkan yardımcı antrenörlerinden Taşkın Darcan, 1980’li yıllarda İzmirspor’da forma giyerken, Ergün Çimenser, Darcan’ın teknik adamlığını yapıyordu. Kartepe’de oynanan Kocaelispor – Avrupa’nın Yıldızları maçı öncesi bir araya Darcan ve Çimenser, bir birine sarıldı ve maç öncesi bir birine başarı diledi. Çimenser, Taşkın Darcan’ın orta saha ile forvet arkasında etkili ve yüksek teknik kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Darcan da eski hocası Çimenser ile buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek hocasına sağlık ve uzun ömür diledi.
Bugün 11:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:06 TSİ
Taşkın Darcan, eski hocası ile buluştu
Kocaelispor’un çalışkan yardımcı antrenörlerinden Taşkın Darcan, 1980’li yıllarda İzmirspor’da forma giyerken, Ergün Çimenser, Darcan’ın teknik adamlığını yapıyordu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz