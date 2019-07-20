Taşkın Darcan, eski hocası ile buluştu

Kocaelispor’un çalışkan yardımcı antrenörlerinden Taşkın Darcan, 1980’li yıllarda İzmirspor’da forma giyerken, Ergün Çimenser, Darcan’ın teknik adamlığını yapıyordu. Kartepe’de oynanan Kocaelispor – Avrupa’nın Yıldızları maçı öncesi bir araya Darcan ve Çimenser, bir birine sarıldı ve maç öncesi bir birine başarı diledi. Çimenser, Taşkın Darcan’ın orta saha ile forvet arkasında etkili ve yüksek teknik kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Darcan da eski hocası Çimenser ile buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek hocasına sağlık ve uzun ömür diledi.