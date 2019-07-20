Olay, sabah saatlerinde Gebze Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan Davut Kara (32), inşaatın iskelesinde dış cephe sıvası yaparken dengesini kaybederek 3’üncü kattan zemine düştü. Aşağıya düşerken iskele demirlerine de çarpan Kara’nın belinde ve omzunda kırıklar oluştu. Düşmenin etkisiyle yerden kalkamayan Kara’nın yardımına çalışma arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansa Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilinci açık olan Kara’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Gebze'de inşaatın 3’üncü katından düşen işçi yaralandı
Gebze'de çalıştığı inşaatın 3’üncü katından düşen işçinin belinde ve omuzunda kırıklar oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz