Sakarya’da bir anadolu lisesinde son sınıfta okuyan Şevval Okur, 17 yaşında kalp krizine yenildi. İzmitli Okur, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü KOÜ Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından çok sevilen Şevval’in vefatı herkesi üzüntüye boğdu.
KANDIRA’DA TOPRAĞA VERİLECEK
İzmit Tavşantepe Mahallesi Kireçocakları mevkii Esen Sokak No: 133 adresinde ikamet eden marangoz ustası Ekrem Okur ve Raime Demir Okur’un 2 çocuğundan biri olan Şevval’in kalp krizinden öldüğü ileri sürüldü. Cenazesi, öğle namazına müteakiben Kandıra Aksakal Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Aksakal Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz