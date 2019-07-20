Konteynerden kurtuldu, yeni binaya geçiyor

Yahya Kaptan Mahallesi’nde 5 yıldır muhtarlık yapan Ahmet Mirzaoğlu, uzun yıllar kendisine gösterilen bir konteynerde mahalle halkına hizmet veriyordu. İzmit eski Belediye Başkanı Nevzat Doğan dönemindeemekli evi ve İZMEK kursları için kullanılan Yahya Kaptan Mahalle Konağı’nın bir odası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından muhtar Mirzaroğlu’na tahsis edildi.

YENİ BİNAYA GEÇİYOR

Geçtiğimiz aylarda mahalle konağında vatandaşlarla toplantı gerçekleştiren Hürriyet, toplantının ardından Muhtar Ahmet Mirzaoğlu’na hak vererek tek katlı ve iki odadan oluşan mahalle konağının bir odasını muhtarlık hizmetleri için tahsis edilmesine karar vermişti. Konteynerden kurtulan Mirzaoğlu, pazartesi veya salı günü yeni muhtarlık binasına geçecek ve bundan sonra yeni binasında hizmet verecek. Selin BECER