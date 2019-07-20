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Beşduyu’nun öğrencileri piknikte doyasıya eğlendi

Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri, öğrenciler ile birlikte Cephanelik Mesire Alanı’nda piknik yaptı. Farklı yaş grubu ve farklı tanıdaki öğrenciler, piknikte gönüllerince eğlendi.
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Gölcük Yazlık Yeni Mahalle Leylek Sokak’ta yeni açılan Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin öğretmen ve öğrencileri, Cephanelik Mesire Alanı’nda piknik organizasyonu gerçekleştirdi. İlki gerçekleşe piknik etkinliğine Özel Beşduyu Şirketlerinin Müdürü Yasin Gürbüz’ün yanı sıra Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü Sabri Sungu Yakışır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Piknikte farklı yaş grubu ve farklı tanıdaki öğrenciler doyasıya eğlendi.

ÇOCUKLARI DOĞAYLA TANIŞTIRIYORUZ

İlk piknik organizasyonu olduğunu ve bunu gelenekselleştirmek istediklerini dile getiren Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü Sabri Sungu Yakışır, “Öğrencilerimizin sosyalleşmesi, farklı bireyler ile iletişime geçmesi çok önemli. Çocuklarımız doğayla tanıştırarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Farklı yaş grubundan ve farklı tanıdan öğrencilerimizi bir araya getirdik. İlerleyen günlerde de çeşitli etkinlikler yapmayı düşünüyoruz” dedi. Selin BECER

Bugün 12:17 TSİ - Eğitim

Muhabir Selin Becer

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