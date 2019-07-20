Kartepe Kupası şöleni başladı!

Geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’sine kapılarını açan Kartepe Kupası’nda heyecan başladı. Adeta şölen havasında geçen organizasyonun açılış maçında Uzuntarla Belediye, 1-0 geriye düştüğü mücadele sonunda Köseköy Ateşspor’u 2-1 mağlup etti.

PROTOKOL TAM KADRO

Kartepe Kulüpler Birliği tarafından bu yıl 11.’sinin düzenlendiği Kartepe Kupası’nda heyecan başladı. Derbent Stadı’nda gerçekleşen turnuvanın açılış gününde bir birinden renkli görüntüler yaşandı. Açılış törenine Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, KASKF Başkanı Murat Aydın, Maşukiyespor Başkanvekili Özgür Alpay, Maşukiyespor Teknik Sorumlusu Gökhan Top, KASKF yönetim kurulu üyeleri, kulüp yöneticileri ve Kartepeliler katıldı.

ŞÖHRETLER MAÇI 3-3 SONA ERDİ

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra ve yönetimininev sahipliğinde gerçekleşen dev organizasyonda ilk önce Şöhretler Maçı oynandı. Sarı ve Yeşil takımların kıyasıya rekabeti sonunda karşılaşma 3-3 sona erdi. Sarı takımda Yüksel Ateş ve Yeşil takımda da İbrahim Yılmaz attıkları 2’şer golle dikkat çekerken, Sarı takımda Mehmet Ali bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı. Maçta yaşanan güzel karelerin ardından sıra açılış maçına geldi.

UZUNTARLA ZORU BAŞARDI

İki güçlü takım Uzuntarla Belediyespor ile Köseköy Ateşspor arasında oynanan karşılaşmaya Ateşspor hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Sinan Gögercin’in şık golü ile 1-0 öne geçti. Ancak geri adım atmayan rakibine çok adamla yüklenen Uzuntarla ekibi 38’de Akın’ın golü ile beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da karşılıklı ataklar vardı. Özellikle sağ kanadı etkili kullanan Uzuntarla’da Recep Yolcu 65’te takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede iki takımın atakları sonucu değiştirmedi ve Uzuntarla zorlu maçı 2-1 kazanarak turnuvaya 3 puan ile başladı. Haber - Erdem ÖVÜÇ / Foto – Ahmet AKAY

ŞÖHRETLER MAÇI

YEŞİL TAKIM: 3 SARI TAKIM: 3

STAT: Derbent

HAKEMLER: Muharrem Kırbaş***, Barış Güneş***, Selim Yasak***

YEŞİL TAKIM: Gökhan***, Mehmet***, Zafer***, İbrahim Yılmaz***, Veysel*** Mustafa***, Murat Özder***, Sebahattin Altınkaya***, İbrahim Ankaz*** (Fatih***), Cevat***, Çetin***

SARI TAKIM: Ramazan***, İsmail***, Mehmet Ali***, İdris*** (Cemil***), Yüksel Ateş****, Metin***, Ramazan***, İshak Topçu***, Fatih Engin***, Hulusi***, Yılmaz***, Engin***

GOLLER: Dk. 40 ve 45 İbrahim Yılmaz, Dk. 51 Çetin (Yeşil Takım) Dk. 53 Mehmet Ali, Dk. 58 ve 59 (P) Yüksel Ateş (Sarı takım)

NOT: Sarı takımda Mehmet Ali 49. dakikada penaltı kaçırdı.

KARTEPE KUPASI AÇILIŞ MAÇI UZUNTARLA BELEDİYE: 2

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 1

STAT: Derbent

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız****, Keremşah Balbay***, Ömer Faruk Duman***

UZUNTARLA BELEDİYE: Uğur***, Ogün***, Ali***, Tuna***, Ahmet***, Umut***, Samet***, Muhammed***, Recep Yolcu****, Akın Kalender ****, Muharrem***

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Ramazan***, Emirhan Çuvalcı***, Emirhan Akgün***, Mete***, Caner***, Abdülmecit***, Kadir***, Soner***, Abdülhamit***, Ekrem***, Sinan Gögercin****

GOLLER: Dk. 2 Sinan Gögercin (Ateş) Dk. 38 Akın Kalender, Dk. 65 Recep Yolcu (Uzuntarla)

HAFTALIK PROGRAM – DERBENT STADI

22 TEMMUZ PAZARTESİ

18.30: Acısuspor – Eşmespor

20.30: Sarımeşespor - Suadiyespor

23 TEMMUZ SALI

18.30: Uzunçiftlik – Karatepe GB.

20.30: Nusretiye – Arslanbey Organize

24 TEMMUZ ÇARŞAMBA

18.30: Balabanspor – Avluburunspor

20.30: Uzuntarlaspor – Kartepe Belediye

25 TEMMUZ PERŞEMBE

18.30: Şirinsulhiye – Derbentspor

20.30: Uzuntarla Bel - Eşmespor

26 TEMMUZ CUMA

18.30: Köseköy Ateş – Acısuspor

20.30: Sarımeşespor – Kartepe GB.