Kartepe Kupası şöleni başladı!

Geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’sine kapılarını açan Kartepe Kupası’nda heyecan başladı. Adeta şölen havasında geçen organizasyonun açılış maçında Uzuntarla Belediye, 1-0 geriye düştüğü mücadele sonunda Köseköy Ateşspor’u 2-1 mağlup etti.
PROTOKOL TAM KADRO
Kartepe Kulüpler Birliği tarafından bu yıl 11.’sinin düzenlendiği Kartepe Kupası’nda heyecan başladı. Derbent Stadı’nda gerçekleşen turnuvanın açılış gününde bir birinden renkli görüntüler yaşandı. Açılış törenine Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, KASKF Başkanı Murat Aydın, Maşukiyespor Başkanvekili Özgür Alpay, Maşukiyespor Teknik Sorumlusu Gökhan Top, KASKF yönetim kurulu üyeleri, kulüp yöneticileri ve Kartepeliler katıldı.
ŞÖHRETLER MAÇI 3-3 SONA ERDİ
Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra ve yönetimininev sahipliğinde gerçekleşen dev organizasyonda ilk önce Şöhretler Maçı oynandı. Sarı ve Yeşil takımların kıyasıya rekabeti sonunda karşılaşma 3-3 sona erdi. Sarı takımda Yüksel Ateş ve Yeşil takımda da İbrahim Yılmaz attıkları 2’şer golle dikkat çekerken, Sarı takımda Mehmet Ali bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı. Maçta yaşanan güzel karelerin ardından sıra açılış maçına geldi.
UZUNTARLA ZORU BAŞARDI
İki güçlü takım Uzuntarla Belediyespor ile Köseköy Ateşspor arasında oynanan karşılaşmaya Ateşspor hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Sinan Gögercin’in şık golü ile 1-0 öne geçti. Ancak geri adım atmayan rakibine çok adamla yüklenen Uzuntarla ekibi 38’de Akın’ın golü ile beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da karşılıklı ataklar vardı. Özellikle sağ kanadı etkili kullanan Uzuntarla’da Recep Yolcu 65’te takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede iki takımın atakları sonucu değiştirmedi ve Uzuntarla zorlu maçı 2-1 kazanarak turnuvaya 3 puan ile başladı. Haber - Erdem ÖVÜÇ / Foto – Ahmet AKAY
ŞÖHRETLER MAÇI
YEŞİL TAKIM: 3 SARI TAKIM: 3
STAT: Derbent
HAKEMLER: Muharrem Kırbaş***, Barış Güneş***, Selim Yasak***
YEŞİL TAKIM: Gökhan***, Mehmet***, Zafer***, İbrahim Yılmaz***, Veysel*** Mustafa***, Murat Özder***, Sebahattin Altınkaya***, İbrahim Ankaz*** (Fatih***), Cevat***, Çetin***
SARI TAKIM: Ramazan***, İsmail***, Mehmet Ali***, İdris*** (Cemil***), Yüksel Ateş****, Metin***, Ramazan***, İshak Topçu***, Fatih Engin***, Hulusi***, Yılmaz***, Engin***
GOLLER: Dk. 40 ve 45 İbrahim Yılmaz, Dk. 51 Çetin (Yeşil Takım) Dk. 53 Mehmet Ali, Dk. 58 ve 59 (P) Yüksel Ateş (Sarı takım)
NOT: Sarı takımda Mehmet Ali 49. dakikada penaltı kaçırdı.
KARTEPE KUPASI AÇILIŞ MAÇI UZUNTARLA BELEDİYE: 2
KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 1
STAT: Derbent
HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız****, Keremşah Balbay***, Ömer Faruk Duman***
UZUNTARLA BELEDİYE: Uğur***, Ogün***, Ali***, Tuna***, Ahmet***, Umut***, Samet***, Muhammed***, Recep Yolcu****, Akın Kalender ****, Muharrem***
KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Ramazan***, Emirhan Çuvalcı***, Emirhan Akgün***, Mete***, Caner***, Abdülmecit***, Kadir***, Soner***, Abdülhamit***, Ekrem***, Sinan Gögercin****
GOLLER: Dk. 2 Sinan Gögercin (Ateş) Dk. 38 Akın Kalender, Dk. 65 Recep Yolcu (Uzuntarla)
HAFTALIK PROGRAM – DERBENT STADI
22 TEMMUZ PAZARTESİ
18.30: Acısuspor – Eşmespor
20.30: Sarımeşespor - Suadiyespor
23 TEMMUZ SALI
18.30: Uzunçiftlik – Karatepe GB.
20.30: Nusretiye – Arslanbey Organize
24 TEMMUZ ÇARŞAMBA
18.30: Balabanspor – Avluburunspor
20.30: Uzuntarlaspor – Kartepe Belediye
25 TEMMUZ PERŞEMBE
18.30: Şirinsulhiye – Derbentspor
20.30: Uzuntarla Bel - Eşmespor
26 TEMMUZ CUMA
18.30: Köseköy Ateş – Acısuspor
20.30: Sarımeşespor – Kartepe GB.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz