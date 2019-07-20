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Başkan Ağra, Muzaffer Çintimar’a teşekkür etti

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Kartepe Kupası final maçının Kocaeli Stadı’nda oynanmasını kabul eden Muzaffer Çintimar’a teşekkür etti.
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Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Kartepe Kupası final maçının Kocaeli Stadı’nda oynanmasını kabul eden Muzaffer Çintimar’a teşekkür etti ve şu ifadelere yer verdi: Bu yıl 11.’sini düzenlediğimiz Kartepe Kupası’na katılım gösteren tüm protokole ve kulüplerimize çok teşekkür ederim. 4 ay önce göreve geldik ve yönetimimiz ile birlikte tempolu bir şekilde çalışmalara başladık.

SEZON ÖNCESİ HAZIRLIKLAR İÇİN ÖNEMLİ

Kartepe’deki güzelliklerin kamuoyuna duyulması konusunda önemli bir misyon üstlendik. Kartepe Kupası ile ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Sezon öncesi takımlarımızın rekabeti izlenecek, Kartepe’deki takımlar adına da bu turnuva hazırlık maçları niteliği taşıyacak. Kupa ile ilgili özel bir teşekkürümüz var. Final maçımız Kocaeli Stadı’nda oynanacak. Bizlere bu desteği verdiği için Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Muzaffer Çintimar’a teşekkür etti.

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