11. Kartepe Kupası açılışına katılan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kartepe’de çok güzel bir ortam bulduğunu belirtti ve şu ifadelere verdi: Kartepe’de bu kadar güzel bir ortam bulacağımı düşünmüyordum. Böylesi organizasyonlar ilçe ve kent sporu için çok önemli. Teşkilatımız olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Kartepe’deki sportif gelişmeleri de yakından takip etmekteyiz. Bu bakımdan ilçe müdürümüz Erol Arutan ve Kartepe İlçe Spor’da görevli tüm arkadaşlarımı kutlarım” dedi.
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Çintimar: Bu kadar güzel bir ortam beklemiyordum
11. Kartepe Kupası açılışına katılan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kartepe’de çok güzel bir ortam bulduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz