Murat Aydın: Bu turnuva ilgi ile takip ediliyor

KASKF Başkanı Murat Aydın, Kartepe Kupası organizasyonuna katılım sağlayan tüm takımlara başarı diledi ve şu ifadelere verdi: Kartepe Kulüpler Birliği, önemli bir turnuva organize ediyor. 16 takımın rekabeti yaz aylarında ilgi ile izlenecektir. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün 8 grubun ziyareti vardı. Ardından cemiyetler derken, çok şükür buraya da gelmek ve bu güzellikleri yerinde izlemek nasip oldu.

BASINLA BULUŞACAĞIZ

Başta Mevlüt Başkanımız olmak üzere, komiteye ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kısa bir süre içerisinde basınımızla da bir araya geleceğiz. Genel kurulda vaatlerimiz vardı. Özellikle medya anlamında sizlerin fikirlerine çok ihtiyacımız var. Gerek TV, gerekse de amatör maçların anlık skorlarının takip edilmesi ile ilgili gerçekleştirmek istediğimiz projelerimiz hayata sokmak istiyoruz.