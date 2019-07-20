Mehmet Filiz: Kartepe Kupası’nı önemsiyoruz

Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, belediye olarak Kartepe Kupası’nı desteklediklerini ifade etti ve şu düşüncelere yer verdi: Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman’ın selamlarını iletiyorum. İlçemizin en güzel organizasyonlarından birisi ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kartepe Kupası ilçemizdeki takımların sosyalleşmesi ve bir araya gelmesinin yanında, aradaki samimiyeti de pekiştiriyor. Kartepe Belediyesi olarak Kartepe Kupası’nı önemsiyor ve destekliyoruz. Organizasyonda emek veren herkese teşekkür ediyorum.