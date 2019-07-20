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Ereğli’nin değerleri tanıtıldı

Karamürsel Çevre-Kültür Derneği (KARÇEV) tarafından Ereğli’nin sahip olduğu değerler tanıtıldı. Dernek Başkanı Akgüner, “Ereğli’nin farkı ‘deniz sevgisi ve yetenekli reisler” dedi.
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Karamürsel Çevre-Kültür Derneği (KARÇEV), Ereğli’nin sahip olduğu değerleri kamuoyuna tanıttı. Karamürsel Çevre-Kültür Derneği (KARÇEV) Başkanı Ahmet Akgüner yaptığı açıklamada, “Dernek olarak Karamürsel’in turizmde hak ettiği payı alabilmesi adına öncelikle kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin en iyi şekilde tanıtılmasını hedefliyoruz. Körfez tarihinin tanığı Ereğli’nin sahip olduğu değerleri tanıtma amaçlı Ereğli’de program düzenledik. Tarih ve medeniyet kokan bir şehri tanıtmak ve sahip olduğu değerleri sizlerle paylaşmak için burada bulunmanın, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

ŞEHİR BİLİNCİ

Akgüner şu açıklamada bulundu;  “Ereğli’nin farkı deniz sevgisi ve yetenekli reisler. Ereğli’nin mirasının korunmasındaki temel neden bu, yaşayan bir şehir bilinciyle sizlere gülümseyen bu kadim ilçeye dikkatle bakınız. Bir taraftan tarihimize ışık tutan evlerini göreceksiniz, diğer taraftan maviliğiyle gökyüzünü kıskandıran Marmara Denizini seyredeceksiniz. Ve Samanlı Dağları’nın heybetli duruşuna şahit olacaksınız.

ÖZEL YEMEKLER

 Kocaeli Körfezindeki bu güzel ilçe, sahip olduğu tüm bu değerlerin farkında ve bunları ilelebet yaşatmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Ereğli’yi unutturmayacak lezzetteki yöremizin özel yemekleri, balıkçılığımızla ve kültürümüze has sahip olduğumuz daha pek çok şey sayılabilir. Ereğli’ye gelmekten çekinmeden gönül rahatlığıyla her bir insanımızın ömründe en az bir kez görmesini arzu ettiğimiz özel bir ilçedir.

KÜLTÜREL DEĞERLER

Nasıl ki bir insanı ayakta tutan ve yaşatan şey ruh ise, bir şehri ayakta tutan şey de tarihi, kültürü ve değerleridir. Şehirlere olan borçlar ancak o şehirlere ve manevi miraslarına sahip çıkarak, onlara hak ettikleri değer verilerek ödenebilir. Bu değerlere sahip çıkmak, onları korumak ve bu kenti hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, bizim en önemli görevlerimizden biridir.

MEDENİYET İLÇESİ

Bu anlamda, bu kadim ilçemizin hizmetkarı olarak, Karamürsel-Ereğli’nin ‘örnek bir medeniyet ilçesi” olması yolunda, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan ve güler yüzlü bir yönetim anlayışıyla, her türlü gayret ve çalışmaların, takipçisi ve destekçisi olacağımızı, buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

İKRAMLAR YAPILDI 

Konuşmaların ardından, Ereğlili kadınların hazırladıkları Ereğli’nin geleneksel ‘Ereğli Kebap, Tepeköy Fasulye, Yaz Sarması, Semiz Otlu Salata, Çoban Salata, Börek, Erik Suyu, Balık Çorbası, Etli Yaprak Sarma, Yufka tatlısı, Aşure ve Simit Dolması’ yemekleri gelen misafirlere ikram edildi.

Bugün 12:38 TSİ - Yaşam

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