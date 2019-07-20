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Tarih öğretmenleri kültür elçileri olacak

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan proje kapsamında İzmitli tarih öğretmenleri, kültürel miras gezisine çıktı.
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Tarihte önemli bir yere sahip olan ve birçok medeniyete başkentlik yapan Kocaeli’nin, kültürel mirasının genç nesillere aktarılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje başlattı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan projede genç nesillere Kocaeli’nin kültürel mirasını öğretmenler aktaracak. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda İmar ve Şehircilik Dairesi Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleşen “Kocaeli’nin Kültürel Mirası” sunumu, 600 öğretmenin katılımıyla Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz günlerde de sunuma katılan İzmitli tarih öğretmenleri kültürel miras gezisine çıktı.

ŞEHRİN HAFIZALARINI GEZDİLER

Kocaeli’nin kültürel mirasını öğretmenler aracılığıyla öğrencilere tanıtılmasını amaçlayan “Kocaeli’nin Kültürel Mirası” gezisine İzmit ilçesinde görev yapan tarih öğretmenleri katıldı. Öğretmenler İzmit’in tarihi mahallelerini ve eserlerini bizzat yerinde inceledi. Tarih öğretmenleri, şehrin hafızası olan Namazgâh Şehitliği, Gazi Süleyman Paşa Camii, Akçakoca Meydanı, Sırrıpaşa Konağı, Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayun Sarayı, İzmit Saat Kulesi ve son olarak da Kocaeli’de inşa edilen ilk heykel olan Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti.

KOCAELİ’NİN KÜLTÜREL MİRASI

İmar ve Şehircilik Dairesi Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel, rehberlik ettiği tarih öğretmenlerine şehrin hafızası olan eserleri en ince ayrıntısına kadar anlattıktan sonra restorasyon çalışmaları sırasında gerçekleştirilen değişimlerden ve kullanılan özel malzemelerden de bahsetti.  Eserlerin geçmişi, kültürel mirası ve turizm potansiyeli hakkında bilgilerde veren Şenel, Kocaeli sınırları içerisinde 1079 tescilli eser olduğunu belirtti.

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje dâhilinde, bundan sonraki yıllarda da kültürel miras sunumları yapılacak. Ayrıca bu projeye ve eğitime katılan öğretmenlerle birlikte, kültürel mirasın yoğun olduğu lokasyonlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile “Kültürel Miras Gezileri” diğer öğretmenler için de düzenlenecek.

Bugün 12:40 TSİ - Yaşam

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