Bugün Kocaeli'nin 3 mahallesinde su kesintisi yaşanacak. Yapılan açıklamada, şebeke imalatı esnasında boru kırılma riski sebebiyle bugün 13.30-17:00 saatleri arasında Darıca Abdi İpekçi ve Sırasöğütlar Mahalleleri ile Gebze Eskihisar Mahallesinde su kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.
Bugün 12:49 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:16 TSİ
3 mahallede su kesintisi yaşanacak
Bugün Kocaeli'nin 3 mahallesinde su kesintisi yaşanacak.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz