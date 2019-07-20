3 mahallede su kesintisi yaşanacak

Bugün Kocaeli'nin 3 mahallesinde su kesintisi yaşanacak. Yapılan açıklamada, şebeke imalatı esnasında boru kırılma riski sebebiyle bugün 13.30-17:00 saatleri arasında Darıca Abdi İpekçi ve Sırasöğütlar Mahalleleri ile Gebze Eskihisar Mahallesinde su kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.