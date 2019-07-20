Mehmet ve Özsel, mutluluğa söz verdi

Şerife ve Davut Araç çiftinin oğulları Mehmet Araç ile Tekirdağ Çerkezköy’ün sevilen ailelerinden Aysel ve Halil İbrahim Özcan çiftinin kızları Özsel Özcan evliliğe ilk adımı atarak, mutluluğa söz verdiler.

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

Özcan ailesinin Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan evlerinde aile arasında yapılan söz töreninde genç çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. Mehmet Araç ve Özsel Özcan çiftinin söz yüzükleri aile büyükleri tarafından takılırken, genç çifti bu güzel günlerinde yalnız bırakmayan aile fertleri söz merasiminin ardından genç çifti tebrik etti.